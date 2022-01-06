شاهد .. (جوزي كان بيجيبلي رجاله من الشارع للبيت!) .. خفايا صادمة وراء طلاق مريم فخر الدين من زوجها الفنان الشهير

انت الان تتابع خبر (جوزي كان بيجيبلي رجاله من الشارع للبيت!) .. خفايا صادمة وراء طلاق مريم فخر الدين من زوجها الفنان الشهير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تميزت الفنانة مريم فخر الدين بصراحة صادمة، فكان لا يمكن لأحد توقع ماذا ستقول، أو كيف سترد في الأحاديث التلفزيونية.

ومن بين تصريحاتها الجريئة، تلك التصريحات القديمة التي أطلقتها بشأن علاقتها بزوجها الثالث فهد بلان والمواقف الغريبة في حياتهما.

كانت بداية التعارف مُريبة بقدر غرابة الزواج، فقالت مريم إنه عرض عليها الزواج عندما التقيا للمرة الأولى، وتزوجا عام 1967 في لبنان .

وقالت : أنا مكنتش طايقة أبص لأي راجل كنت لسه متطلقة من التاني، وشهور العدة مخلصتش، وهو كانت طويل أوي.

تابعت : عملت معاه مشهد وأنا وهو بنرقص وبعد ما خلص، لاقيته جي يقولي أنا بدي أتزوجك، فقولتله أنت متعرفنيش أصلا.

واستكملت روايتها: قالي لأ أعرفك من الأفلام وانتي زي ما أنتي أهو، المهم أتجوزنا بعد شهور العدة، أصل الأيد البطالة نجسة، وأنا كنت أتطلق وأتجوز تاني على طول.

ومن المواقف الغريبة التي كشفت عنها مريم فخرالدين، عن زوجها فهد بلان، هو كرمه المبالغ فيه.

وقالت: جابلي في يوم واحد راجل كده شكله كحيان، فقولت يمكن قريبه ولا حاجة، وقالي حضري الأكل، وطلعي الحمام وأعملي فراخ وكده، فقولت خلاص أكيد قريبه.

وتابعت : والراجل قعد ياكل ومفتحش بوقه، وفي الأخر وهو ماشي، مشيت وراهم أوصل الراجل يعني قريبه ده، فلاقيت فهد مطلع ربع جنيه وأداه للراجل.

وتابعت حديثها قائلةً: فقولتله ده أحنا أكلناه حمام بـ 100 جنيه، أديله 200 جنيه مثلا ياكل بيهم ده قريبك، فقالي ده مش قريبي ده سواق التاكسي اللي وصلني.