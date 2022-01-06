شاهد .. اتفرج.. وصية الراحل صباح فخري الأخيرة التي ابكت الملايين من السوريين ..وديانته الحقيقية صدمت الجميع وهذا ما اهم مااشترطه عند دفنه؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/06 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )
تناقلت وسائل إعلام عربية وحتى أجنبية ، اليوم الثلاثاء ، نبأ وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري بعد معاناته من مضاعفات مرضية أفقدت جمهوره صوتاً عربياً أصيلاً لن يتكرر .
وما إن نشرت الوسائل نبأ وفاة الفنان السوري الكبير حتى تناقل جمهور الفنان ما قالوا عنها وصيته قبل الموت والتي تشتمل رسالة لأهله بخصوص طقوس تشييعه ودفن جثمانه .
وتشتمل الوصية المتداولة إصرار الفنان على تغسيله بماء الورد من رأسه وحتى أخمص قدميه ورش الطيوب على كفنه قبل إلباس جثمانه .
كما اشتملت وصية الفنان الكبير مطالبة الفنان بدفنه في ذات المقبرة التي قبرت فيها والدته وبمراسم جنائزية إسلامية .
الجدير بالذكر أن ما لا يعرفه الكثير عن صباح فخري وديانته هو انتماؤه لأسرة مسلمة من مدينة حمص السورية وقد تربى في جو إسلامي فني صقل موهبته .
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