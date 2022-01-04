شاهد .. كما خلقها الله. أنتونيلا زوجة ميسي تتفوق على إغراء جورجينا وتخرج دون ملابسها في اقوى المشاهد اغراء.

انت الان تتابع خبر كما خلقها الله. أنتونيلا زوجة ميسي تتفوق على إغراء جورجينا وتخرج دون ملابسها في اقوى المشاهد اغراء. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في إنستغرام نشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية، أنتونيلا روكوزو زوجة اللاعب الأرجنتيني صورا تجمعها بميسي وأولادهما الثلاثة أثناء قضاء إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة بمدينة روزاريو الأرجنتينية.

وتمتعت اتونيلا والعائلة أثناء اللهو في حوض سباحة مكشوف تحت أشعة الشمس الدافئة، حيث فضل ميسي قضاء العطلة في هذه المدينة التي يحل فصل الصيف فيها حاليا، بعكس معظم أوروبا التي تستقبل العام الجديد بالبرد القارص والثلوج.

وظهرت أنتونيلا بالصور وهي ترتدي البكيني وتستلقي بحضن زوجها ميسي بجانب المسبح، وصورة أخرى من داخل المسبح مع جميع أفراد العائلة، وأرفقت الصور بتعليق: "صيف روزاريو".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق اللاعب ميسي مع الصور العائلية، وتم تداول الصور والفيديوهات بشكل مكثف، مشيدين بجمال العائلة وعلاقتهم القوية.

وكانت قد شاركت أنتونيلا روكوزوفي وقت سابق صور ومقاطع فيديو جريئة لها ولعائلتها، عبر الانستغرام أثناء قضاء العطلة الصيفية، وكانت ترتدي البكيني بوضعيات مثيرة، بالإضافة الى مقطع فيديو لميسي وابنه تياغو وهما يقفزان من اليخت إلى الماء