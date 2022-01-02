شاهد .. صورة نادرة للطفل الذي كبر وأصبح النجم رقم واحد بسبب وسامته الشديدة .. طلب يد 6 فنانات بينهن يسرا فرفضن الزواج منه! فمن يكون؟

انت الان تتابع خبر صورة نادرة للطفل الذي كبر وأصبح النجم رقم واحد بسبب وسامته الشديدة .. طلب يد 6 فنانات بينهن يسرا فرفضن الزواج منه! فمن يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة لفنان مصري شهير عندما كان طفلاً في بداية مرحلة المراهقة.

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون بوسامته منذ حداثة سنّه، انه الدنجوان الكبير الراحل “رشدي أباظة” الذي جسد العديد من الأدوار المؤثرة على شاشة السينما بفضل موهبته الكبيرة ووسامته التي دفعت النقاد لمنحه لقب “دنجوان السينما المصرية”.

والذي أجمع كل الذين عاصروه خلال مشواره الفني على أنه كان شديد الشغف بالحياة ولا يحب الإفراط في الحزن، ورغم ثرائه ونجوميته كان شديد التواضع ورائع الحضور.

رشدي أباظة من مواليد (3 أغسطس 1926 – 27 يوليو 1980)، ممثل مصري مشهور ينحدر من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، وأمه من أصول إيطالية وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا (أبخازيا).

لم يكن التمثيل والشهرة ضمن حسابات أباظه، حيث بدأ حياته في عالم السينما في فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1948، عُرِف عن أباظة وسامته وسحره واُعتبر من أهم دونجوانات السينما المصرية، من أهم أفلامه إمرأة على الطريق و الطريق وصراع في النيل والزوجة رقم13، وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية الناجحه التى بلغ عددها أكثر من 100 فيلم.

عُرِفَ عن الفنان رشدي أباظة علاقاته الغرامية المتعددة، حيث أنه تزوج خمس مرات، أول زوجاته الراقصة تحية كاريوكا في عام 1952، والتي استمر زواجهما ثلاث سنوات، ومن ثم الأمريكية بربارا وهي أم ابنته الوحيدة قسمت وقد دام زواجهما أربع سنوات، عام1959، تم الطلاق.

وفي عام 1962، تزوج زوجته الثالثة الفنانة سامية جمال وقد استمر زواجهما حوالي 18 عاماً، انفصلا عام 1977.في عام 1967، تزوج رشدي أباظة زيجته الرابعة من الفنانة اللبنانية صباح، وتم الطلاق بعد أسبوعين، وحينها كانت سامية جمال لاتزال زوجته. أما زوجته الخامسة فهي ابنة عمه نبيلة أباظة، والتي تزوجها قبل وفاته بسنتين في عام 1979.

وعلى الرغم من كاريزما رشدي أباظة ووسامته إلا أن هذا لم يمنع من رفض عرض زواجه، حيث تعرض للرفض أكثر من مرة من عدد من النجمات: ماجدة الصباحي، والراقصه زينات علوي، الفنانة هند رستم، الفنانة يسرا، سميحة توفيق، والفنانة اللبنانية سميرة توفيق.

توفي رشدي أباظة في يوم 27 يوليو 1980 عن عمر يناهز ثلاثة وخمسون عاماً، بعد صراعه مع مرض سرطان الدماغ.

توفي أثناء تصويره مشهد أمام عزت العلايلي من فيلم الأقوياء وهو فيلمه الأخير الذي لم يتمكن من إكماله.