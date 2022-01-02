شاهد .. رد فعل غير متوقع شيرين سيف النصر بطلة « المال والبنون » بعد نشر صورها الصادمة على السوشيال ميديا

انت الان تتابع خبر رد فعل غير متوقع شيرين سيف النصر بطلة « المال والبنون » بعد نشر صورها الصادمة على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خرجت الفنانة شيرين سيف النصر عن صمتها، لتنفي أن تكون هي صاحبة الصور المتداولة والتي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

وأبدت شيرين سيف النصر استغرابها من الصور المتداولة باسمها على مواقع التواصل، قبل عدة أسابيع مشيرة إلى أنها تتواجد في لندن منذ فترة وسوف تعود إلى القاهرة خلال أيام، بحسب تصريحها لليوم السابع.

وأضافت شيرين سيف النصر أن صاحبة الصور المتداولة هي شبيهتها ولكنها ليست صورها، مشيرة إلى أنها لم تحضر محاكمة صديقتها التي قامت بسرقتها من الأساس، حتى يتم التقاط صور لها، وأنها أدلت بأقوالها في النيابة فقط وكان ذلك منذ 5 شهور.

وقالت شيرين سيف النصر باستياء: "بالنسبة لي معرفش الناس بتجبيب الحاجات دى منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيا ".

وكانت شيرين سيف النصر تصدرت التريند بعد تداول صور تحمل اسمها، قيل أنها التقطت لها أثناء ذهابها إلى المحكمة من أجل الادلاء بشهادتها في قضيتها مع صديقتها التي قامت بسرقتها.

وتسببت الصور المتداولة باسم شيرين سيف نصر في صدمة كبيرة للجمهور، حيث بدت مختلفة تماماً عن شكلها المتعارف عليه، حيث أطلت السيدة الموجودة في الصور بعباءة وبزيادة وزن لافتة مع وضعها لنظارة طبية.

وأخيراً، حسمت شيرين سيف النصر حالة الجدل بشأن الصور المنسوبة إليها، بنفيها أن تكون هذه تخصها من الأساس.