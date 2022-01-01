شاهد .. هل تتذكرون الفنانة مديحة بطلة فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي .. لن تصدق من أبعدها عن الفن والمفاجأة في علاقتها بشقيق الدنجوان رشدي أباظة

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الفنانة مديحة بطلة فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي .. لن تصدق من أبعدها عن الفن والمفاجأة في علاقتها بشقيق الدنجوان رشدي أباظة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حلت قبل أشهر قليلة الذكرى الــ 70 لـميلاد الفنانة حياة محمد قنديل ، وشهرتها حياة قنديل ، والمولودة فى 23 نوفمبر عام 1951 فى القاهرة، حاصلة على شهادة الدبلوم فى التجارة عام 1968، ولم تكمل تعليمها لرغبتها فى الاتجاه نحو الفن والتمثيل.

وظهرت الفنانة حياة قنديل، خلال فيلم إمبراطورية ، ودورها بشخصية مديحة، وتألقت بمشاركة البطولة لـ الفنان محمود ياسين، بصوتها الرقيق وإطلالة بريئة بـ فيلم الرصاصة لاتزال فى جيبي.

واشتهرت الفنانة حياة قنديل، بعد مشاركتها بدوراً هاماً فى السينما المصرية امام الفنانة فاتن حمامة، حتى استطاعت تكوين جمهور لها فى فترة زمنية صغيرة.

واستطاعت الفنانة حياة قنديل، تقديم عدد كبير من الأفلام، وصل إلى 50 عملاً تنوع ما بين فنى وسينمائي، وكان من أشهرهم " إمبراطورية ميم، الرصاصة لاتزال فى جيبي، وحتى أخر العمل، صوت الحب، وكان من بين أهم أعمالها الدرامية مسلسل " دمعة ندم "

الفنانة حياة قنديل

وتزوجت الفنانة حياة قنديل، من فكرى أباظة شقيق الراحل رشدي أباظة وهو الشقيق الأصغر، والذى عرف بدنجوان السينما، بعد قصة حب لعدة سنوات، نتج عنه مولد الطفلة شيماء»؟

ونشأت علاقتهم ببعض من خلال التعرف عن قرب عن بعضهم من خلال "فيلم وادى الذكريات» والذى عرض بالسينما المصرية عام 1978، حيث اشترك الزوجان بالفيلم يتخذا قرار بعد ذلك القرار.

وأعلنت حياة قنديل، اعتزالها الفن عام 1981، لتتفرغ لأسرتها وتربية نجلتها الوحيدة شيماء، ومن ثم ابتعدت حياة قنديل عن جمهورها.

ومن أشهر أفلام الفنانة حياة قنديل، دائرة الانتقام، وادى الذكريات، الأزواج الشياطين، أذكرينى، الشياطين، جنس ناعم، سونيا والمجنون، الكراون له شفايف، المذنبون والحب تحت المطر، وكان آخر أفلام الفنانة وادى الذكريات عام 1981.

الفنانة حياة قنديل ونور الشريف

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها الفنانة حياة قنديل، الجنة العذراء، الضمير، وسهرات تليفزيونية.

وتألقت الفنانة حياة قنديل بنفسها من خلال وجهها الذى كان يعد من أجمل الوجوه التي ظهرت على الشاشة، فكان الوجهة يتسم بالملائكية، والملامح الرقيقة، حتى انها شبهت بشبيهة الفنانة الراحلة سعاد حسنى.

وشاركت الفنانة حياة قنديل بالعديد من الأعمال الفنية، والتى وقفت فيها أمام نجوم الفن ومبدعين صناعة السينما فى مصر من بينهم الفنان الراحل نور الشريف، حسن يوسف وشاركت البطولة أمام النجمة نجلاء فتحي.

وبدأت الفنانة حياة قنديل، مع المخرج توفيق صالح عام 1962، بالمشاركة بفيلم " صراع الأبطال "، وشاركت البطولة مع الفنان شكري سرحان، سميرة احمد و الفنانة ليلى طاهر، وتدور قصة الفيلم حول طبيب ناجح يدعى شكري، ينتقل للعيش فى الريف ليساعد الفقراء والمحتاجين فى تلقى العلاج، فيكتشف وقوع القرية بأكملها تحت تحكم رجل إقطاعي كبير، له القدرة على التحكم فى كل شيء بالقرية.

وتعتبر قصة الحب التي نشأت بين الفنانة حياة قنديل، والفنان فكرى أباظة، أحد أشهر قصص الحب التي انتشرت فى السينما المصرية فى ذلك التوقيت، وتوفى فكرى أباظة فى عام 2004، عن عمر يناهز الـ 54 عام.