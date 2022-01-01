شاهد .. بأفجر اطلالة على الإطلاق اللبنانية.. رولا يموت تواظب على عرض لحمها ووتخطي الحدود.. اتفرج(صورة)

انت الان تتابع خبر بأفجر اطلالة على الإطلاق اللبنانية.. رولا يموت تواظب على عرض لحمها ووتخطي الحدود.. اتفرج(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تواظب، عارضة الازياء رولا يموت على نشر فيديوهات قصيرة لها، وهذه المرة ظهرت ترتدي البيبي دول من داخل غرفة نومها، وتعرض جسدها كالعادة.

لكنّها هذه المرة تجاوزت كل الحدود، بعدما اقتربت كثيرًا من الكاميرا، لتعرض عضوها وتضع يديْها حوله بإيحاء جنسي واضح.لا نفهم لمَ تصرّ أن تضع نفسها بهذه الصورة التي لا تشبه شخصيتها ولا الثقافة التي تتمتّع بها.

نعرفها غير ذلك، ورولا متخرجة من الجامعة وعملت في مطار بيروت الدولي قبل أن تتسبّب أختها هيفا بطردها.

هذه الإيحاءات الدنيئة لا تليق بها ولا بأي فتاة لبنانية تحترم نفسها والمتابعين.

لكن رولا تعي كيفية الترويج لنفسها داخل مجتمع مريض ومكبوت جنسيًا.أنفسهم من يشتمونها ويعتدون عليها، يلاحقون حسابها وينظرون إلى جسدها كجائعين، فيلجأون بخيالهم المريض لأي فكرٍ رخيص ليشبّعوا به شهواتهم الدنيئة، وما أكثرهم في عالم (السوشيال ميديا)!والنجوم ومنهم رولا، يمنحون الجائعين لقمة من أجسادهم.