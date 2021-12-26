شاهد .. بالأحمر المثير : رانيا يوسف تلهب المتابعين تظهر بفستان قصير و ضيق أبرز جسدها ومفاتنها بطريقة صارخة ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بالأحمر المثير : رانيا يوسف تلهب المتابعين تظهر بفستان قصير و ضيق أبرز جسدها ومفاتنها بطريقة صارخة ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف صورة لها​ مناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وظهرت إلى جانب زينة الميلاد، مرتدية فستاناً قصيرا وضيقاً بكتف واحد من الساتان الأحمر، وسدلت شعرها ووضعت مكياج ناعم، وعلقت عليها: "ميلاد مجيد".

وانهالت التعليقات على صورة رانيا يوسف، من قبل المتابعين، وأشادوا بجمالها وإطلالتها، وعبروا عن إعجابهم بقوامها وإثارتها حيث تبدو كشابة صغيرة حسب وصف المتابعين.

وجهت الفنانة رانيا يوسف إلى جمهورها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" رسالة كشفت لهم من خلالها أهم أسباب السعادة.

هذا وكانت قد نشرت رانيا يوسف صوراً جديدة لها من اسبانيا، وعلقت عليها قائلة: "تذكر أن الحرية هي أهم أسباب السعادة"، ونالت بها اعجاب المتابعين.

وعلى صعيد آخر كشفت الفنانة خلال المؤتمر الصحافي التي أقامته الشركة المنتجة للعمل، عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد "المماليك"، وقالت: "دوري في العمل هو عبارة عن رحلة صعود لفتاة وصولية تستغل كل الفرص المتاحة أمامها كي تصل إلى أهدافها".