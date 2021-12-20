شاهد .. ديمي روز تفجر الانترنت بأجرأ جلسة تصوير في الكون .. استعرضت مفاتنها وكل ما تملك بإطلالة صارخة !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 06:00 صباحاً | (مايا)

نشرت عارضة الأزياء البريطانية ديمي روز - Demi Rose عبر حسابها الشخصي في موقع انستجرام صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "ديمي روز - Demi Rose" في الجلسة بإطلالة جريئة ومميزة، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها

ديمي روز، عارضة أزياء بريطانية، من مواليد يوم 27 مارس 1995 في برمينغهام، المملكة المتحدة.