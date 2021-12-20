شاهد .. السعودية الهاربه رهف القنون.. تنافس كيم كاردشيان في اقوى مشهد صاخب وتثير الجمهور ..والاتهامات تنهال عليها؟

انت الان تتابع خبر السعودية الهاربه رهف القنون.. تنافس كيم كاردشيان في اقوى مشهد صاخب وتثير الجمهور ..والاتهامات تنهال عليها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/20 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت الفتاة السعودية والتي توصف بالمشاغبة والثائرة على القيود الشرقية رهف القنون صورة جديدة على صفحاتها الساخنة على مواقع الانترنت المجتمعية،

في لقطة وصفها متابعون بالاستعراضية والاثارة والتي تكشف عن مساعي رهف القنون الى ان تصبح مشابهة لنجمة تلفزيون الواقع الاميركية كيم كاردشيان .

وقد ظهرت رهف القنون التي ارتدت عن الاسلام ، واقامت علاقات حميمية مع اصدقاء لها خارج طار العلاقة الزوجية وفق نظام الحرية الغربي، مما اثار جمهورها السعودي الذي وصفها بأقذع العبارات،

ظهرت ببنطال ابيض شفاف يبرز مؤخرتها القافزة الى الخلف والشبيهة بمؤخرة كيم كاردشيان.

وقال مغردون ان رهف القنون تسعى الى منافسة كيم كاردشيان في الشهرة ، الا ان البعض يخشى ان تطل عليهم رهف القنون في فيلم حميمي مع احد اصدقائها كما فعلت كيم كاردشيان .

ودعا الكثير من المغردين رهف القنون الى التوقف عن الاثارة والانحدار رأفة بذويها ومجتمعها الشرقي .

يشار الى ان رهف القنون هربت من منزل ذويها ، وغادرت الى كندا التي احتضنتها ومنحتها جنسيتها، تعيش هناك بكامل حريتها بأمن وسلام،

وتطل على المجتمع السعودي والعربي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت شهرة عالية بغض النظر عن عدد مؤيديها او معارضيها .