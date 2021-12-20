شاهد .. بإطلالة مخلة .. مودل جيجي تمشي على نهج ميا خليفة وتكشف عن صدرها في أقوى المشاهد اثارةً وتقوم بأجرء حركة على وجة الأرض !!؟

انت الان تتابع خبر بإطلالة مخلة .. مودل جيجي تمشي على نهج ميا خليفة وتكشف عن صدرها في أقوى المشاهد اثارةً وتقوم بأجرء حركة على وجة الأرض !!؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية مودل جيجي أو باربي نجد، صورة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
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وكشفت جيجي عن صدرها من دون حمالة صدر، وهي ترفع إصبعها الوسطى، بحركة إعتبرها المتابعون معيبة.
وأحدثت الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين.
الجدير بالذكر أن جيجي كانت قد نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجدها في سريرها، وهي تقوم بحركات مغرية.
وظهرت نجد وهي ترتدي "بيبي دول"، أثار الجدل بين متابعيها، حيث بدت مثيرة جداً.
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