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شاهد .. بإطلالة مخلة .. مودل جيجي تمشي على نهج ميا خليفة وتكشف عن صدرها في أقوى المشاهد اثارةً وتقوم بأجرء حركة على وجة الأرض !!؟

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية ​مودل جيجي​ أو ​باربي نجد​، صورة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكشفت جيجي عن صدرها من دون حمالة صدر، وهي ترفع إصبعها الوسطى، بحركة إعتبرها المتابعون معيبة.

 

وأحدثت الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين.

 

الجدير بالذكر أن جيجي كانت قد نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجدها في سريرها، وهي تقوم بحركات مغرية.

 

وظهرت نجد وهي ترتدي "بيبي دول"، أثار الجدل بين متابعيها، حيث بدت مثيرة جداً.

 

 

 

 78054713

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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