شاهد .. واخيراً انكشف السر الخطير .. الصورة الاكثر خجلاً التي تسببت بطلاق الفنانة هيفاء وهبي من زوجها أبو هشيمة .. لن تصدق كيف تم تسريبها ؟

انت الان تتابع خبر واخيراً انكشف السر الخطير .. الصورة الاكثر خجلاً التي تسببت بطلاق الفنانة هيفاء وهبي من زوجها أبو هشيمة .. لن تصدق كيف تم تسريبها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مجددًا عادت قصة حب الفنانة هيفاء وهبي والفنان المصري تامر هجرس، إلى مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وقت قصير من اثارتها عقب لقاء تلفزيوني لهجرس.

وجاءت عودة قصة الحب بين وهبي وهجرس ، هذه المرة بعد تلاسن متابعين حول صورة حديثة للفنانة اللبنانية نشرتها اليوم احدى الصفحات الفنية على موقع إنستغرام.فبينما علق معجب بهيفاء وهبي ، بكلمات غزل على الصورة 29662780

ووصف الفنانة بملكة الذوق والجمال ، كتب متابع تعليق يحتوي على اتهامات للنجمة اللبنانية بخيانة زوجها السابق أحمد أبو هشيمة مع هجرس، ثم زوجها الأخير ومدير اعمالها السابق محمد وزيري . حسب قوله.

وكانت تساؤلات كثيرة حضرت إلى ذهن الجمهور العربي بعد عرض حلقة الفنان المصري تامر هجرس، مع مواطنته الإعلامية إيناس الدغيدي، مؤخراً، في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على شاشة قناة القاهرة والناس.

الشخصية المدعوة “شيخ الحارة” أكدت أن تامر هجرس قد طارد فنانة لبنانية لأشهر عديدة، بسبب إعجابه الشديد بها ورغبةً منه في أن يكون على علاقة عاطفية معها.

وأضاف شيخ الحارة خلال اللقاء التلفزيوني ، بأن عشق وحب الفنان هجرس للفنانة هيفاء وهبي، دفعاه للبحث عن أي دور تمثيلي يجمعه معها، حتى حصل على ذلك الدور ومثل معها في عام 2009.

وبالرجوع الى تاريخ تامر الفني فقد مثل مع الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” في فيديو كليب “إنت تاني” والذي حقق نجاحاً كبيراً.

وخلال فترة تعامل الثنائي معاً كانت هيفاء متزوجة من رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة”، مما فتح باب الشك حول أنهما كان على علاقة حب وأن الخيانة هي سبب غضب أبو هشيمة وطلاقه لها.

وبعد تداول أنباء خيانة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي،انفصلا رسميا عام 2012 ، بعد أن دخلا في خلافات استمرت أكثر من عامين.

وارفقت الأنباء المتداولة بشأن خيانة وهبي لزوجها، بصورة فاضحة تجمع هيفاء وتامر هجرس، وانتقادات واسعة من قبل جمهور منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الأنباء عن العلاقة المتينة والثقة المتبادلة طيلة ما يقارب من ست سنوات بين الزوجين أبو هشيمة وهيفاء وهبي قبل دخول ماهر هجرس، حياة الأخيرة.

وكانت قد صورت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي نهاية عام 2009، أغنياتها "إنت تاني" بطريقة الفيديو كليب، وظهرت في كليبها بشخصية محاربة رومانية تجيد فنون القتال وترتبط بقصة حب مع مدربها المقاتل القوي "أندرو" والذي جسد دوره الفنان تامر هجرس.

الكليب تم تصويره عدة أشهر، في منطقة مدرج بصري جنوب دمشق ، وهيفاء وهبي حينها على ذمة أبو هشيمة، وتدور أحداثه في العصر الروماني بمشاركة 700 موديل بالإضافة إلى مجموعة من الحيوانات المفترسة ما بين النمور والأسود والنسور والثعابين .

وتدربت هيفاء طويلاً على بعض الحركات الصعبة على يد مدرب المعارك الشهير أندرو (تامر هجرس) الذي شارك في فيلمي تروي وإبراهيم الأبيض.

الكليب استوحى من فيلم عالمي وكلف أكثر من مليون ونصف المليون جنيه مصري تقريباً ليحصل بذلك على أعلى تكلفة لأغنية في 2009، أغنية "إنت تاني" من كلمات أمير طعيمة والحان رامي جمال .

كما كلفت أغنية كليب "أنت تاني" هيفاء وهبي، دفع ثمن غال من حياتها الخاصة ، والمتمثل بدخولها في خلافات مع زوجها احمد أبو هشيمة، انتهت بطلاقه لها.29662780