شاهد .. على خطى شيرين عبد الوهاب.. النجمة امينة خليل.. تفاجئ جمهورها بهذا العمل الصادم وتذهل الجمهور؟

انت الان تتابع خبر على خطى شيرين عبد الوهاب.. النجمة امينة خليل.. تفاجئ جمهورها بهذا العمل الصادم وتذهل الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/19 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، الساعات الماضية، مقطع فيديو جديد للفنانة أمينة خليل وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام. 52075993

وظهرت أمينة خليل في الفيديو من داخل أحد صالونات التجميل وهي تقوم بقص شعرها بنفسها، مما أثار إعجاب متابعيها. جاءت ردود الأفعال علي الفيديو كالتالي: "اللي قادرة علي التحدي و المواجهة- حلو التغيير – حلو شكلك كدة".

وفي وقت سابق، فاجأت الفنانة شيرين جمهورها بظهورها حليقة الرأس بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب. وأدلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتصريحات نارية جديدة، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية”52075993

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