شاهد .. لن تصدق من هي؟ .. هذه الطفلة أصبحت أشهر نجوم السينما العربية وملكة جمال مصر بلا منازع .. اتفرج من تكون

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي؟ .. هذه الطفلة أصبحت أشهر نجوم السينما العربية وملكة جمال مصر بلا منازع .. اتفرج من تكون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صورة طفلة جميلة انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي وتميزت بالملامح الهادئة، وتعود الصورة لفنانة شابة شهيرة جدًا ويحبها الكثيرون، وقدمت عدد كبير من الأعمال واستطاعت من خلالها أثر قلوب العديد من المعجبين.

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ونشرت الفنانة الصورة بنفسها، على حسابها الرسمي بانستجرام، وقالت أنها كانت بعمر الثامنة عندما التقطت هذه الصورة، وانهالت التعليقات على الصورة وأبدى الجميع إعجابة الشديد بالصورة وبملامح الفنانة.

إنها الفنانة الجميلة حورية فرغلي ، والتي لها جمهور كبير يحبها ويتابعون أعمالها، ولاحظوا اختفائها في الفترة الأخيرة، وأخر مرة ظهرت فيها كانت من خلال تعليق لها على وفاة الفنان محمود يس.

ولدت حورية فرغلي في الإمارات، يوم 18 أكتوبر 1977 أي أنها تبلغ من العمر 43 سنة، وانتقلت للعيش في مصر عام 2009.

وحصلت الفنانة حزريلة فرغلي على لقب ملكة جمال مصر لعام 2002، ولكنها تنازلت عنه بعدها بفترة قصيرة بسبب ما تعرضت له من شائعات خافت أن تأثر على سمعتها.

ومن أبرز مسلسلاتها: الشوارع الخلفية، الحالة ج، دوران شبرا، حكايات بنات، سيدنا السيد، ومن أبرز الأفلام: قلب الأسد، القشاش، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكراً، عبده موتة، نظرية عمتي.

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