شاهد .. ليلى علوي نزعت ثوب الخجل كاملاً وكشفت تفاصيل المشهد الساخن الذي حرك رغبتها وتمنت ان لا ينتهي!. | اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر ليلى علوي نزعت ثوب الخجل كاملاً وكشفت تفاصيل المشهد الساخن الذي حرك رغبتها وتمنت ان لا ينتهي!. | اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ادلت النجمة المصرية ليلى علوي لأول مرة بتصريحات جريئة حول تفاصيل عديدة من حياتها الفنية لافتة إلى الاتهامات التي تعرضت لها في بداية مشوارها الفني.

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وقالت ليلى علوي أن النجم الراحل نور الشريف آمن بموهبتها وقدم لها الدعم والمساندة. مضيفة في تصريحات تلفزيونية مؤخراً، أنها بدأت التمثيل في السنة الثالثة من المرحلة الإعدادية،

غير أنه تم وصفها بأنها بنت حلوة ودلّوعة، وليس عندها أدوار مختلفة، وهي غير ذلك تماما.

وأضافت بأن ما قدمته كانت الأدوار التي تُعرض عليها، ولهذا حاولت البحث عن أدوار مختلفة تنقلها إلى خانة أخرى غير التي عرفت بها.

وأوضحت الفنانة المصرية الجميلة، أنها على إثر ذلك وافقت على المشاركة في فيلم “شوارع من نار”، من إخراج سمير سيف، وفيلم “خرج ولم يعد” من إخراج محمد خان.وبينت بأنها لا تمثّل؛ لأنها ترى نفسها جميلة، ولم تهتم بذلك أبدًا، ولكنها أحبّت الكاميرا والتمثيل، كما تحب أن تعيش شخصيات مختلفة عنها، لذلك قررت التحدي واستمرت فيه.

وكشفت ليلى علوي بأن نور الشريف ساعدها وكان مقتنعا بها جدا، ولم يبخل عليها بنصائحه اليومية، سواء في التمثيل أو المكياج أو التعامل، كما أنه رشحها للعديد من الأعمال.

لافتة إلى أنه في فيلم “شوارع من نار”، كتب المنتج واصف فايز اسمها بنفس “البنط” الذي كتب به اسم الفنان نور الشريف، والفنانة مديحة كامل، رغم أنها لم تكن قد قدمت أي أدوار بطولة، في سابقة كانت الأولى من نوعها.

كما تحدثت الفنانة عن كيفية اختيارها لدور في فيلم “البؤساء”، قائلة بأنه عندما شاهدها المخرج عاطف سالم في مسرحية “8 ستات” وكانت أول مسرحية لها بعد تقديمها لبرامج الأطفال وبعض الأعمال الدرامية والسينمائية،

رشحها عاطف سالم وناهد شريف لفيلم “البؤساء”، معقبة: “ديه كانت بداية مهمة جدا ليا، ومكنتش متوقعاها، ولا إني هترشح لدور زي ده أبدا”.

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