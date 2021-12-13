شاهد .. تفاصيل صادمة تكشف لأول مرة.. لن تصدق ماذا طلب «العندليب» عبدالحليم حافظ من يوسف شعبان وهو على فراش الموت؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة تكشف لأول مرة.. لن تصدق ماذا طلب «العندليب» عبدالحليم حافظ من يوسف شعبان وهو على فراش الموت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على أمتداد الأيام والأسابيع الماضية أعادت صفحات تهتم بأخبار الفن والمشاهير تداول تصريحات للفنان المصري الكبير يوسف شعبان بعد ساعات من وفاته.

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وكشف الفنان يوسف شعبان في تصريحات سابقة عن خلافاته التي كانت بينه وبين الفنان الراحل عبدالحليم، وأكد شعبان، أنه كان رافضاً مشاركة شعبان في بطولة فيلم “معبودة الجماهير”؛ خوفاً من أن يخطف الأضواء منه، وهذا ما تسبب في أزمة وكراهية كبيرة بينهما لعدة سنوات.

وأضاف شعبان أنه عندما علم بمرض عبدالحليم، وأن مرضه هذه المرة يهدد حياته، ذهب إليه بمنزله لزيارته والاطمئنان عليه.

وأوضح أنه احتضن عبدالحليم وهو على فراش الموت، والذي طلب من شعبان أن يسامحه على كل ما فعله معه.

وأكد يوسف شعبان أنه بكى وقتها وسامحه على كل الأخطاء التي حدثت منه.

ورحل عن عالمنا الممثل المصري يوسف شعبان مساء الأحد عن عمر يناهز الـ90 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى المستشفى الذي ظل فيه حتى وفاته.

ترك يوسف بصمة في أعمال فنية مميزة بتاريخ السينما الدراما، وبلغ انتاجه على شاشة السينما ما يقارب 110 فيلما وشارك في بطولة 130 مسلسللا أبرزها: “المال والبنون وليالي الحلمية ورأفت الهجان”.

كما شارك شعبان في بطولة 50 عرضاً مسرحيا وقدم يوسف شعبان مسلسلات أبدع فيها باختلاف اللهجة المصرية وهو “وضحا وابن عجلان”، والذي اعتبرالأكثر مشاهدة في دول الخليج والأردن وسوريا في حينه وتم انتخابه نقيبا للممثلين المصريين في الفترة الممتدة من 1997 الى 2003.43647716