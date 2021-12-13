شاهد .. بإطلالة خادشة وصدر مكشوف نادين نجيم تظهر بفستان قصير يكشف حجم صدرها الطاغي والجمهور يفقد الوعي

انت الان تتابع خبر بإطلالة خادشة وصدر مكشوف نادين نجيم تظهر بفستان قصير يكشف حجم صدرها الطاغي والجمهور يفقد الوعي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الاخيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة نادين نجيم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لخا من أخر جلسة تصوير قامت بها اثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جذابة جدا.

وظهرت في الصورة مرتدية فستان باللون الذهبي الجذاب بصدر مكشوف ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها، حيث كتبت منشور قائلة " صباح الخير ونهاركم سعيد بتنمالكم بداية اسبوع مثمرة "

من جهة اخرى ، أثار حديث نادين نجيم الاخير في مقابلتها جدلا واسعا بعد اعترافها ان سبب جمالها عمليات التجميل والشد تزامنا مع نشرها مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " وهي داخل إحدى العيادات التجميلية وتقوم بشد مؤخرتها.

الجدير بالذكر ان الفنانة اللبنانية نادين نجيم تألقت قبل عدة أشهر بعمل درامي جديد برفقة الفنان السوري معتصم النهار بمسلسل " صالون زهرة " بعد نجاحها المبهر في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان قصي خولي بمسلسل " 2020 " والذي حاز على عدة جوائز هذا العام.

يتعذر (خليخ الجزيرة) عن نشر هذة الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا على 17717524