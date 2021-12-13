شاهد .. توقعات هي الاغرب على الكرة الارضية.. هذا ما سيحدث في دول الخليج بعد أيام ! .. لن تتخيل تنبؤات ميشال حايك يشيب لها الرأس !

انت الان تتابع خبر توقعات هي الاغرب على الكرة الارضية.. هذا ما سيحدث في دول الخليج بعد أيام ! .. لن تتخيل تنبؤات ميشال حايك يشيب لها الرأس ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

اعاد رواد مواقع التواصل نشر و مشاركة تنبؤات للفلكي اللبناني ميشال حايك خلال بث نقلته قناة MTV اللبنانية عن تنبؤات العام 2022 وما سيحدث بعد أيام.

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ورأى حايك "انكفاء واعتكافت في أفق اللواء عباس ابراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة".

وتوقع "فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وأضاف "كلام كبير جدا لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية".



وتحدّث عن "خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والثانية البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه شؤم".



وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".



وتوقع أن "يلعب رجل الأعمال بهاء الحريري دورا أكبر في لبنان وأن صوت اذاعة بيروت انترناشانول سيرتفع اكثر وأكثر".



وتوقع حايك موعد الكشف عن المستور حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف خلفه.

توقعات ميشال حايك عن باقي الدول العربية:

السعودية:



ولفت الى أن ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث استثنائي في العالم.

وبين أن بن سلمان يصارع الموج، الذي يواجه المملكة العربية السعودية.39119493