الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. بأثارة ودلع : فيديو يشعل الجمهور.. النجمة نادين نسيب نجيم بتمايلات ترقص على أغنية (آه لو لعبت يا زهر)! اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بأثارة ودلع : فيديو يشعل الجمهور.. النجمة نادين نسيب نجيم بتمايلات ترقص على أغنية (آه لو لعبت يا زهر)! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

لا زالت مشاركة الممثلة نادين نسيب نجيم
في برنامج معكم الذي تقدّمه الإعلامية المصرية حديث السوشيال ميديا

 35787220

 

فقد تحدثت نادين عن ذكريات حلولها ملكة جمال لبنان في عام 2004، وأجابت على سؤال عن تبدّل ملامحها بين الماضي والحاضر بسبب عمليات التجميل، كما كشفت معلومات جديدة حول طلاقها.


واختتمت نادين الحلقة بوصلة رقص شعبية على أنغام أغنية "آه لو لعبت يا زهر" للفنان المصري أحمد شيبة.     35787220

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة