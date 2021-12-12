شاهد .. فاجعة هزت الاراضي التركيه :ما حقيقة شائعة انتحار بطلة مسلسل العشق الممنوع وتثير الجدل..صور توثّق قتل نفسها | اتفرج

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انت الان تتابع خبر فاجعة هزت الاراضي التركيه :ما حقيقة شائعة انتحار بطلة مسلسل العشق الممنوع وتثير الجدل..صور توثّق قتل نفسها | اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي )
انتشرت صور للنجمة التركية بيرين سات تظهر انتحارها من خلال إطلاق النار على نفسها، وقد شكّلت هذه الصورة ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
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وفي الحقيقة أن الصور تعود الى أحد مشاهدها في مسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق نسب مشاهدة عالية حين عرضه منذ سنوات. وفي هذا المشهد قتلت "سمر" نفسها، الشخصية التي قدمتها بيرين أمام الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ.
وكانت نشرت الصحافة التركية مقطع فيديو لبيرين سات، تظهر تواجدها على مسرح فولكسواجن، خلال غناء زوجها المغني التركي كنان دوغلو أغنية 'Aşk ile Yap'، اذ ظهرت وهي ترقص معه على المسرح،
وسط تفاعل الجمهور.
بيرين سات تلجأ إلى التجميل والبوتوكس انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة التركية بيرين سات التقطت لها بطريقة غريبة ومن زاوية جعلتها تبدو اكبر بالسن..
متابعي بيرين انصدموا من التغيير الكبير بملامحها فبدا وجهها منفوخ بشكل اكبر فاتهموها بالخضوع لحقن البوتوكس بشكل كبير مما جعلها تتغير بشكل واضح وبذلك تكون قد تخلت عن ملامحها الطبيعية
التي تميزت بها منذ ان حصدت الشهرة الكبيرة في الشرق الاوسط من خلال مسلسل "العشق الممنوع" أولا ومن ثم في مسلسل "فاطمة" التي حققت بهما نجاحا خياليا.
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