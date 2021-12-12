شاهد .. حكاية سر خطير يخشى مصطفى فهمي ظهوره للعلن.. والمفاجأة في سر زواج شقيقه حسين فهمي!

انت الان تتابع خبر حكاية سر خطير يخشى مصطفى فهمي ظهوره للعلن.. والمفاجأة في سر زواج شقيقه حسين فهمي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هل كان يفتقد إلى الأهلية وليس لديه قرار وهو الرجل الذكي المسيطر القائد (سي السيد) كما يصف نفسه عندما أحبني وتزوجني وعاش معي وعاشرني.

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. أم كان مُجاملاً لي ومُغيّبا ومسحورا مثلاً أو عاش معي حياة كاملة بكل ما فيها بسنواتها بتفاصيلها بمشاعرها وهو لا يثق فيّ وربما في نفسه ولا بحبه لي! هكذا أكدت طليقت حسين فهمي في أحدث تصريحاتها .

الإعلامية أكدت : أنا السيدة التي صُنت أسراره واسمه ولم أنطق لغاية اللحظة بكلمة تكشف ما يُخفيه ويخشى ظهوره للعلن مما اختبرته معه.. فتجده مبادرا إلى الهجوم تارةً كما هجم بنشر خبر طلاقه الغيابي لي على السوشيال ميديا قبل أن أستوعبه، ومسرعا تارة أخرى إلى العناوين الرنّانة الغير مدروسة من قِبل من يكتبها له.78141487