الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. بوقاحة غير معهودة؛؛ رهف القنون؛؛ تثير السعوديين بإطلالة خادشة للحياء وتظهر مناطق محظورة بملابسها الشفافة.. وتعلق: (جسدي خياري)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر بوقاحة غير معهودة؛؛ رهف القنون؛؛ تثير السعوديين بإطلالة خادشة للحياء وتظهر مناطق محظورة بملابسها الشفافة.. وتعلق: (جسدي خياري) والان مع التفاصيل

449175e282.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت السعودية رهف القنون، عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورًا حديثة لها، وهي تقضي وقتًا مع إحدى صديقاتها على الشاطئ.

 73848103


وظهرت القنون بملابس البحر المكونة من قطعتين، وارتدت تنورة شفافة أظهرت القطعة السفلية من المايوه كاشفة عن جسدها بطريقة جريئة على حد رأي الجمهور.

 


وكشفت القطعة العلوية من ملابس البحر عن جزء كبير من المنطقة العلوية من جسدها، وكتبت في تعليقها على الصور: "حياتك ملكك"، وأردفت التعليق بهاشتاغ "جسدي خياري".73848103

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا