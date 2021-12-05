شاهد .. برغم قوة حبهما .. سر خطير تكتشفه الفنانة (نورا) في زوجها وتطلب منه الطلاق فوراً .. اليك هذا السر!.

انت الان تتابع خبر برغم قوة حبهما .. سر خطير تكتشفه الفنانة (نورا) في زوجها وتطلب منه الطلاق فوراً .. اليك هذا السر!. والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - بالرغم من قوة حبهما وانجذاب كل واحد منهما للاخر بقوة وشغف حيث انتهى هذا الحب بالزواج غير انه سرعان ما أنتهى من بعد ما اكتشف نورا سر خطيرا في زوجها لم تكن تعرفه من قبل .
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وتفصيلا فإن قصة حب كبيرة جمعت بين الفنانة المصرية المعتزلة نورا والفنان حاتم ذو الفقار انتهت بالزواج ولكن للأسف لم يكلل بالنجاح.
في حفل كبير صاخب حضره العديد من نجوم السبعينات احتفلت الفنانة نورا بزفافها على حاتم ذو الفقار، ولكن هذا الزواج انتهى سريعًا بعدما اكتشفت نورا تعاطيه للمخدرات.
انفصال نورا عن حاتم سبب له صدمة كبيرة وتوجهت أصابع الاتهام اليه وأصبحت سمعة الادمان تلاحقه فأصيب بالاكتئاب بعدما انزى عنه المنتجون.
ورغم أن حاتم ذو الفقار تزوج بعد نورا إلا أن المقربون منه كشفوا أنه لم يحب غيرها وأنه حزن كثيرًا لفراقها.41862881
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