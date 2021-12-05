شاهد .. اتفرج لأول مرة .. صور لنجل الفنان الكبير « أحمد رمزي » المعاق الذي أخفاه عن الجميع و لم يظهر إلا بعد وفاته!!

انت الان تتابع خبر اتفرج لأول مرة .. صور لنجل الفنان الكبير « أحمد رمزي » المعاق الذي أخفاه عن الجميع و لم يظهر إلا بعد وفاته!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - النجم والفنان المصري القدير والذي يعد واحد من بين أكثر الفنانين وسامة في هذا القرن، عرف بين جمهوره بالفتى الشقى الذي يغازل الفتيات، والجنتلمان الذي يعرف كيف يتعامل مع المرأة، ورغم ذلك ظلت حياة الفنان الراحل أحمد رمزي تحمل حزنًا لا يعلم به أحد.

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أحمد رمزي كان له ابن اسمه «نواف»، وكان سبب حزنه ف حياته، حيث ولد نواف قبل أن يتم الـ 7 أشهر وبسبب قصور طبى فادح ظهر لاحقا أصيب الوليد بإعاقات فى حركة اليدين والقدمين ومشاكل جمة فى المخ والنطق بعد 6 أشهر فقط من الميلاد.

لم يظهر نواف إلا بعد وفاة والده، وكان رمزي شديد التعلق به، ويحبه كثيرًا، وكان يتمنى لو يتمكن من تغيير حياته ولكنه لم يستطع، وظل الفتى الشقى الكثير السهر يحمل هم ابنه بقلبه حتى وفاته.

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