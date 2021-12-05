- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر فاجعة فنية مدوية تهز الأردن .. هذا ما حدث لنجم طيور الجنة الشهير شقيق الوليد مقداد ؛؛عصومي ؛؛وابكى كل الأردنيين واحزنهم|بالصورة والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)
اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع يظهر فيه الوليد مقداد وهو يضرب شقيقه أمام العلن، لا بل وضرب أيضًا مرافقه
31855962
ممّا أثار جدلًا كبيرًا بين المتابعين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السبب.
ونشر نجم طيور الجنة اليوتيوبر الوليد مقداد مشهد تمثيلي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي جمعه بشقيقه معتصم المقداد كان قد إقتطعه من فيلمه القصير الذي صوره مؤخراً.
ويظهر في الفيلم “أطرش بالدبة” والذي لا تتجاوز مدته الـ 15 دقيقة، مشهد تمثيلي، يلعب فيه الوليد دور الضابط وشقيقه معتصم دور المتهم الذي يتم إلقاء القبض عليه، لينهال الوليد عليه بالضرب هو ومرافقه.
وقد لاقى الفيديو إعجاب المتابعين الذين إعتبروا أن هذه المقاطع التمثيلية الفكاهية تليق بكلاهما، طالبين منهما تكرار التجربة بمقطع تمثيلية مشابهة.
31855962
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. فاجعة فنية مدوية تهز الأردن .. هذا ما حدث لنجم طيور الجنة الشهير شقيق الوليد مقداد ؛؛عصومي ؛؛وابكى كل الأردنيين واحزنهم|بالصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.