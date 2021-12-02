شاهد .. لقوي الملاحظة : هذا الطفل الرائع أصبح اليوم وفي وقتنا الحاضر من أشهر الممثلين وزوجته اعلامية شهيرة و والديه فنانيين كبار .. من تتوقع ان يكون !اتفرج

انت الان تتابع خبر لقوي الملاحظة : هذا الطفل الرائع أصبح اليوم وفي وقتنا الحاضر من أشهر الممثلين وزوجته اعلامية شهيرة و والديه فنانيين كبار .. من تتوقع ان يكون !اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة لفنان مصري شهير،

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حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.



أنه الفنان ” عمرو محمود ياسين ” الذي نشر تلك الصورة عبر حسابه علي موقع إنستجرام، وعلّق عليها وقال: «وأنا طفل،

في العاشرة من عمري ذكريات»، ولاحظ الجمهور أن شكله لم يتغير من الطفولة حتى الآن، وغازله الجمهور من خلال عدد من التعليقات.

وتحدث «عمرو» خلال لقاء تلفزيونى عن قصة حبه بالإعلامية آيات أباظة قبل الزواج منها والتى بدأت خلال المرحلة الثانوية مدرسة الحرية الثانوية بالدقى وكيف تزوجا وأنجبا إبنهما الأول “محمود”

وأيات لا تزال في مرحلة الدراسة الجامعية. ثم أنجبا إبنتهما “علياء” التى تشبه والدها في الشكل وفي الطباع إلي حدٍ كبير.

حيث تحدث عمرو قائلا:”أنا وآيات مرينا بكل المراحل مع بعض، مرحلة، المراهقة والشباب،

إحنا تجربة استثنائية، التفاهم والتواصل سهل بينا … وحمايا الله يرحمه كان صديق وأب ورجل عظيم، وأنا كنت بحبه جدا وكان رجل غير تقليدي ومقصر فيا عدم وجوده معانا الآن”،



وكشف السيناريست والفنان، عمرو محمود ياسين، حقيقة وجود عمل فني، يتحدث عن مسيرة والده الفنان الراحل محمود ياسين، في وقتنا الحالي، بعد وجود أنباء انتشرت عبر المواقع الإخبارية مؤخرًا.



وحسم «عمرو» الجدل، عبر تصريحات خاصة، كاشفًا حقيقة الأمر، قائلاً إنه ليس هناك أي عمل يتحدث عن محمود ياسين، سواء بالسينما أو الدراما، موضحًا أنه في إحدى المقابلات عرض عليه سؤال من أحد الصحافيين: “هل من الممكن أن تكون هناك فرصة لتجهيز عمل فني، يتناول حياة محمود ياسين؟”.

وأشار عمرو إلى أنه رد على ذلك السؤال بقوله إنه من الممكن أن يحدث في الوقت المقبل، لكن لابد أن تكون هناك استعدادات وتجهيزات معينة لهذا العمل، ولكن ليس هناك عمل مطروح على الساحة، أو يتم التجهيز له، منوهًا بأنه لن يرفض تناول عمل عن والده، لكن بشروط معينة.



وتوفي الفنان الكبير الراحل محمود ياسين بعد مسيرة فنّية حافلة، في 10 أكتوبر من العام الماضي 2020، عن عمر يناهز الـ79 عاماً.

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