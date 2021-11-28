شاهد .. ابنة الفنان المصري (محمد رمضان) في ظهور نادر تخطف الأنظار .. شاهدوا جمالها الساحر !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة الفنان المصري (محمد رمضان) في ظهور نادر تخطف الأنظار .. شاهدوا جمالها الساحر !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعتاد الفنان المصري محمد رمضان على مشاركة جمهوره بصور من حياته الشخصية، ومن بينها صور أبنائه الثلاثة “حنين وعلي وكنز”.

محمد رمضان نشر صورة حديثة جمعته ابنته الكبرى “حنين” وابنته الصغرى “كنز”، وقد ظهرت ابنته الكبرى في الصورة بعدما دخلت في مرحلة المراهقة.12153221

وعلق الفنان المصري على الصورة، بقوله: “بناتي حبايبي حنين و كِنز محمد رمضان .. ربنا يحفظهم ويحفظ بناتكم جميعاً”.

كما نشر محمد رمضان في شهر مايو الماضي صورة من حفل عيد ميلاده، والذي احتفل به برفقة زوجته الحالية وابنيهما “علي وكنز”.

و”حنين” هي الابنة الكبرى لمحمد رمضان، والتي رزق بها من زوجته الأولى، وهي سيدة من خارج الوسط الفني، وقد انفصــــل عنها بعد زيجة قصيرة.

تزوج الفنان المصري للمرة الثانية من زوجته الحالية “نسرين”، ورزق منها بولد وبنت هما “علي وكنز”.

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