شاهد .. طريقة جلوس جورجينا رودريغز تضعها في موقف محرج .. ارتفع فستانها وحدث ما لم يكن في الحسبان! - بالصورة

انت الان تتابع خبر طريقة جلوس جورجينا رودريغز تضعها في موقف محرج .. ارتفع فستانها وحدث ما لم يكن في الحسبان! - بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ الى جانب حبيبها لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​ وهما جالسان على متن الطائرة ولكن بطريقة مريحة بعض الشيء فارتفع فستان جورجينا وظهرت مؤخرتها بشكل واضح.

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وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها جورجينا الى موقف مشابه فعلى السجادة الحمراء في احد المهرجانات ارتفع فستانها بسبب الهواء القوي مما ايضاً عرضها لموقف محرج.

لكن هذه الصورة عادية بالنسبة الى النجوم الغربيين ولا يعيرونها اي اهتمام حتى ان جورجينا لم تتعرض للانتقادات بسبب طريقة جلوسها.

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