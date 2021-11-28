شاهد .. بينها وبين الله .. تفاصيل صادمة أسرة سهير البابلي تكشف وصيتها الأخيرة المُبكية قبل وفاتها!

انت الان تتابع خبر بينها وبين الله .. تفاصيل صادمة أسرة سهير البابلي تكشف وصيتها الأخيرة المُبكية قبل وفاتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/28 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، منذ قليل، عن وصيتها التي أعلنت عنها قبل وفاتها،

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حيث توفيت عن عمر يناهز 86 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت إلى المستشفى على أثرها.



قال «طعيمة» خلال تصريحات صحفية: «وصية الحاجة سهير البابلي، لم تكن عن تقسيم مال أو ميراث، لكن كان لها العديد من الأعمال الخيرية

بينها وبين الله عز وجل وطلبت مني شخصيا بعض الطلبات أولا عدم التوقف عن الوقوف بجانب الأشخاص الذين كانت تهتم بهم».

أضاف: «طلبت الاستمرار في الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعد وفاتها، وكان لها عدد من طلاب الطب الذين يتم الاهتمام بهم وطلبت استمرار بالاهتمام بهم وعدم وقف الزكاه لهم».11411993