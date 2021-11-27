شاهد .. ديلان دينيز بطلة مسلسل (الحفرة) تنزع ثوب الخجل وتثير الجمهور بإطلالة فاضحة على البحر وبطريقة أخجلت الجميع

انت الان تتابع خبر ديلان دينيز بطلة مسلسل (الحفرة) تنزع ثوب الخجل وتثير الجمهور بإطلالة فاضحة على البحر وبطريقة أخجلت الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للفنانة التركية ديلان دينيز، بعد لحظات من نشرها على حسابها، وجاء ذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

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حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

تجاوزت الفنانة ديلان دينيز، من خلال الصورة حرية الرأي والتعبير الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

ظهرت من خلال الصورة وهي ترتدي نظارة شمسية سوداء اللون وفستان وردي يكشف صدرها وتم التقاط الصورة في وقت الغروب على ساحل البحر.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للفنانة التركية ديلان دينيز، بعد لحظات من نشرها على حسابها، وجاء ذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

تجاوزت الفنانة ديلان دينيز، من خلال الصورة حرية الرأي والتعبير الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

ظهرت من خلال الصورة وهي ترتدي نظارة شمسية سوداء اللون وفستان وردي يكشف صدرها وتم التقاط الصورة في وقت الغروب على ساحل البحر.

وكانت مؤخراُ قد التقطت عدسات “الباباراتزي” صورًا جمعت ديلان دينيز مع حبيبها رجل الأعمال إليهان ألوغلو، وذلك لأول مرة وهما في مكان عام منذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن علاقة حب تجمعهما وذلك قبل نحو ما يقارب الشهر ونصف الشهر.

وجاءت صور ديلان دينيز وحبيبها، عند خروجهما من مطعم مع أصدقائهما، حيث لاحقتهما إحدى الكاميرات لتصوير تلك اللقطة، وهما داخل السيارة ما جعل البعض يؤكد وجود ارتباط بينهما سيتم الإعلان عنه قريبًا، بينما لم يصرح أي منهما حتى الآن عن فحوى تلك العلاقة.61720602