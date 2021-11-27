شاهد .. ليلة سقوط ؛؛مراد علمدار؛؛ بطل ؛وادي الذئاب؛.. طليقته كشفت سره وسربت فيديو مرعب مما اثار غضبة بشدة!

انت الان تتابع خبر ليلة سقوط ؛؛مراد علمدار؛؛ بطل ؛وادي الذئاب؛.. طليقته كشفت سره وسربت فيديو مرعب مما اثار غضبة بشدة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تطورات صادمة في الخلاف بين الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علمدار في مسلسل وادي الذئاب وزوجته التي أقامت دعوى طلاق ضدّه.

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وبحسب الصحف التركية، فقد ذكرت زوجته أنه متأثر بدوره في مسلسل "وادي الذئاب" لدرجة أنه يعتبر نفسه "المهدي المنتظر"،

ويحضّر ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات لقيادة وزعامة الامة الاسلامية. وحين سئلت عن سبب اتهامها له بذلك، قالت إنه "يأخذ ابننا الذي لم

يكمل الـ 10 سنوات إلى جلسات الذكر والقرآن ويقبّل يد مشايخه"، وأرفقت مع الدعوى فيديو له أثناء مشاركته في إحياء ليلة "الحضرة" للطائفة القادرية.20760337