شاهد .. فنانة شهيرة أنقذت الزعيم عادل إمام من النجمة سهير رمزي واعتزلت التمثيل وهجرت مصر.. والسبب غير متوقع!!

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة أنقذت الزعيم عادل إمام من النجمة سهير رمزي واعتزلت التمثيل وهجرت مصر.. والسبب غير متوقع!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بزغ صيتها في الثمانينات من القرن الماضي، وحققت شهرة واسعة في وقت قصير وتوقع لها الجميع لها مستقبل فني باهر،

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وأن تسير على خطى الكبار، انها الفنانة روعة الكاتب، التي نرصد في السطور الثالية ابرز المحطات في حياتها.



ولدت روعة الكاتب واسمها الحقيقي " رانيا كمال" عام 1960، بدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في سهرة تليفزيونيـة بعنوان " وهان عليك الحب "، ثم شاركت في مسلسل " خط عريض 43"، ثم شاركت في مسلسل " الضباب" عام 1977.

تواجدت في أول عمل سينمائي من خلال فيلم " رجل فقد عقلة " عام 1980، مع الفنان فريد شوقي وكريمة مختار وعادل إمام واكرامي، وفي أحداث الفيلم قدمت روعة شخصية كاميليا خطبية عادل إمام، التي أنقذته من سهير رمزي، ثم شاركت مع فريد شوقي أيضا في فيلم " أبو البنات " في نفس العام.



توالت بعد ذلك أعمال روعة الكاتب في السينما والتلفزيون، ومن أهم أعمالها السينمائية،" عبقري على ورقة دمغة، والاتهام، شباب لكل الاجيال، الناس الغلابة ، المتشرادن، عودة الماضي المطارد، اسوار المدابغ، صديقي الوفي".

وفي التلفزيون شاركا روعة الكاتب في عدة أعمال أبرزها" أيام العذاب"، الضباب، البحث عن الضحية، كما شاركت في فوازيز فطوطة مع الفنان الراحل سمير غانم "الجدعان الثلاثة "عام 1988 مع الفنان الراحل سمير غانم وحسين الشربيني وفاتن فريد. بعد هذا الفليم وفي ظروف غامضة أبتعدت روعة الكاتب عن التمثيل،

ورحلت عن مصر دون معرفة أسباب الاعتزال والرحيل، وانقطعت أخبارها نهائياً، يقال انها تعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يقول إنها تزوجت واستقرت في الكويت.11499932