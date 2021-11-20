شاهد .. بإطلالة جريئة تسلب العقول... نسرين طافش بفستان فاضح وصدرها يخرج منة في أقوى مشهد صارخ ويكشف كل شي علناً ..اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة تسلب العقول... نسرين طافش بفستان فاضح وصدرها يخرج منة في أقوى مشهد صارخ ويكشف كل شي علناً ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماع، والصفحات التي تهتم بأخبار واطلالات الفنانة نسرين طافش صورة لها وهي ترتدي فستانا فاضحا وصدرها كاد يخرج منه بطريقة جريئة، وسببت صورتها ضجة كبيرة بين المتابعين حيث رجح البعض ان الصورة مسربة، او تم التقاطها لطافش دون أن تعلم لأنها لم تنشر الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل او حتى خاصية الستوري، وكأنها تنشر لاول مرة، بينما رجح البعض ان طافش تعمدت نشر هذه الصورة وكانت تعرف فيها وليست مسربة.

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وانتقد المتابعون صورة نسرين الجريئة واطلالتها التي وصفت بالفاضحة، وخاصة ان نسرين طافش باتت تعتمد مؤخرا على الاطلالات الجريئة والمكشوفة التي تثير بها الجدل، كما انها تلفت الأنظار بالرفاهية التي تعيشها حاليا من خلال سفرياتها ومقتنياتها، وصورها بطيارة خاصة ومنتجعات فخمة، واتهمها البعض بتقليد ياسمين صبري التي تنشر هي ايضا تفاصيل حياتها الباذخة.

يذكر ان نسرين طافش قد أثارت الجدل مؤخرا بسبب الصور التي نشرتها وهي تنارس اليوغا، وظهرت بها بملابس رياضية ضيقة جدا كشفت بها عن مناطقها الحساسة بوضوح ما عرضها للانتقادات من قبل المتابعين.

يتعذر( ) عن نشر هذه الصورة احتراماً لمتابعينا الكرام56214331