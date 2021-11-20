شاهد .. لن تصدقوا: الكشف عن الأمنية الوحيدة والغير متوقعة التي تمنتها الراحلة دلال عبد العزيز وماتت قبل تحقيقها .. لن تتوقع ماهي | اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا: الكشف عن الأمنية الوحيدة والغير متوقعة التي تمنتها الراحلة دلال عبد العزيز وماتت قبل تحقيقها .. لن تتوقع ماهي | اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/20 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

رحلت الفنانة دلال عبدالعزيز ، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع مع المرض وعقب 78 يوما فقط، من وفاة زوجها ورفيق عمرها ورحلة كفاحها النجم الكبير سمير غانم.

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وعلى مدار سنوات عمرها، راودت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، أحلاما كثيرة، لكن أمنية وحيدة ظلت تمني نفسها وتتشوق إلى تحقيقها، قبل أن يحرمها القدر من لذة الوصول إليها، لتكتفي بتلك اللحظات التي عاشتها مع أمنيتها خلال الأعمال الدرامية والسينمائية فقط.

وقال الراحل سمير غانم خلال استضافته في برنامج «ساعة صفا»، الذي كانت تقدمه الإعلامية صفاء أبو السعود، أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، تمنت طيلة حياتها اعتزال الفن وارتداء الحجاب، موضحا أن فكرة ارتداء الحجاب برزت في ذهنها، لتأثرها بالفنانة الراحلة مديحة كامل.

وأوضح سمورة، أن دلال عبد العزيز، كانت صديقة مقربة من مديحة كامل،

التي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب قبل وفاتها، قائلًا: «دلال كانت صاحبة مديحة جدًا، واتأثرت بيها، وقررت تلبس الحجاب من شدة تأثرها بيها، واقتنعت برأيها وكلامها الموزون والجميل».

ولم يكن الفنان سمير غانم، يتدخل في قرارات الفنانة دلال عبد العزيز، إذ كان يترك لها مساحتها الشخصية، وهو ما حدث بالفعل في قصة ارتداء الحجاب، التي كانت تتمنى تحقيقها: «دلال جت في فترة قررت تلبس الحجاب، سيبتها براحتها، مبدخلش في المسائل الدينية إطلاقا، الحجاب هو الشكل، بس هي جواها أقنعت نفسها».



وارتدت الفنانة دلال عبد العزيز، الحجاب في العديد من الأعمال الفنية، التي ظهرت بها بدور الأم، كدورها في مسلسل «سابع جار»، ومسلسل «حق ميت»، وغيرها من الأعمال، ودائمًا ما كانت تظهر به خلال العزاءات.

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