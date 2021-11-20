شاهد .. اتفرج .. الناشطة السعودية (أمل الشهراني) تفقد بوصلة الأدب وتمارس المحظور مع حبيبها علناً بكل جراءة وبدون تردد. | اتفرج

انت الان تتابع خبر اتفرج .. الناشطة السعودية (أمل الشهراني) تفقد بوصلة الأدب وتمارس المحظور مع حبيبها علناً بكل جراءة وبدون تردد. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الناشطة السعودية ​امل الشهراني غضب المتابعين بعد نشرها لفيديو جريء مع خلال جلسة تصوير، حيث ظهرت بالفيديو مرتدية فستان زهر قصير، وفي لقطات حميمية، وهي تتبادل القبل مع حبيبها، وتقوم بحركات جريئة وهو يحتضنها في مكان عام بكل جراءة وبدون خجل.

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وعبر المتابعون عن استفزازهم من تصرفات السعودية أمل الشهراني التي لا تلتزم بالعادات والتقاليد العربية والسعودية، ولا تحترم البيئة التي خرجت منها.وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها أمل الشهراني الجدل، من خلال الصور ومقاطع الفيديو الجريئة التي تنشرها عن حياتها الخاصة مع حبيبها، حيث نشرت في وقت سابق مقطع فيديو وهي ترقص مع حبيبها، اثناء قيامهم بحركات جريئة خلال الرقصة، مع قبلات ساخنة، بالإضافة الى صورها وهي شبه عارية بالبكيني على البحر، ما عرضها للإنتقاد من قبل المتابعين.

أمل الشهراني: ناشطة سعودية، تبلغ من العمر 41 عاما، ولدت في منطقة عسير جنوب المملكة السعودية، تحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، وذلك بعد قصة هروبها ولجوئها للولايات المتحدة الأمريكية، وتهتم امل الشهراني بمجال حقوق المرأة السعودية على حسب وصفها.

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