شاهد .. بعد 20 سنة عزوبية.. كاظم الساهر يخطف أجمل نساء الأرض والمفاجأة في عمرها!..اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد 20 سنة عزوبية.. كاظم الساهر يخطف أجمل نساء الأرض والمفاجأة في عمرها!..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عزف الفنان كاظم الساهر عن الزواج لأكثر من 20 عامًا، بعد أن تزوج مرة واحدة في حياته وهو في الـ21 من عُمره، استمر زواجه من أم ولديه وسام وعمر سنوات طويلة اقتربت من الـ20 عامًا، حتى دبت خلافات بينهما انتهت بالانفصال.

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واستمر القيصر كاظم الساهر، يرفض الزواج لمدة طويلة حتى ظهر في صور مسربة مع شابة تونسية جميلة في حياته تدعى سارة قيل أنها المحظوظة التي ظفرت بقلب معشوق النساء في الوطن العربي. وانتشرت مجدداً صورة للفنان كاظم الساهر مع الشابة التي سبق أن انتشرت صورته معها خلال تصوير الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذكر حينها أنّ الصورة تم تسربيها للضغط على الساهر لإعلان قصة الحب التي سبق أن تحدّث عنها في برنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، لكن القيصر الذي كعادته يحيط كل ما يتعلّق بحياته الخاصة بالسرّية، التزم الصمت ولم يعلّق على الصورة.

وكما اعتاد «الساهر» التكتّم التام على تفاصيل حياته الشخصية، لا تزال السرية تلحق بزوجته الجديدة، التي لم تظهر إلا بعض المعلومات حول حياتها، فهي فتاة تونسية تدعى سارة لا تعمل في الوسط الفني، وسبق وانتشرت عدة صور تجمعها بالساهر قبل تأكيد خبر الزواج.

إحدى تلك الصور كانت تجلس بجواره كاظم وسط مجموعة من الأصدقاء ونجليه، وانتشرت صور آخرى وسط موجة من الصور لامرأة ثانية اعتقد البعض بأنها خطيبته، وهي امرأة تعمل بالمجال الإعلامي ومهندسة ديكور، تدعى سارة، لكنها مغربية.

سارة التونسية هي ابنة مدينة صفاقس، تحمل كذلك الجنسية الفرنسية، في مقتبل العُمر تجتاز سنواتها الأولى من الثلاثينيات، وهو ما يظهر فرق العُمر الكبير بين الإثنين حيث يمر «الساهر» بسن الـ60، أي يفصلهما نحو30 عامًا.

حلّت سارة في الموسم الأخير من برنامج «ذا فويس كيدز» بصحبة الفنان وكانت تكرر زيارتها إليه خلال كواليس البرنامج. ورغم تداول الشائعات والأقاويل حول زواجه من الكثيرات في الوسط الفني وخارجه إلا أنه لم يخرج بتعليق أو أحد أبنائه عكس ما حدث تلك المرّة.

يذكر أن الفنان الكبير كاظم الساهر حقق نجاحا كبيرا من خلال التعاون مع الشاعر السوري الراحل نزار قباني في العديد من القصائد، فأبدع بغناء هذه القصائد منها "​زيديني عشقاً​"، "​مدرسة الحب​"، "إني خيرتك فإختاري"، "أكرهها"، "الحب المستحيل"، "هل عندك شك"، "اني أحبك"، "أشهد أن لا إمرأة"، ليسطع نجمه ويصبح أحد أفضل الفنانين العرب، ويحظى بإعجاب الكثيرين.

وطرح كاظم الساهر ألبومات عدة منها "أفراح" في عام 1993، وألبوم "بانت ألاعيبك"، قبل أن ينتقل إلى القاهرة في عام 1994 ويصدر ألبوم "سلامتك من الآه"، وفي عام 1995 أصدر ألبوم "بعد الحب"، الذي نجحت معظم أغانيه ما ساهم في تعاقده مع شركة ​روتانا​ في عام 1996، وطرح ألبوم "اغسلي البرد"، وإستمر معها لما يزيد عن 14 ألبوماً منها "مدرسة الحب"، و"أنا وليلى"، و"الحب المستحيل"، و"حافية القدمين"، وغيرها الكثير.

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