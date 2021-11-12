شاهد .. نور الشريف.. خان زوجته بوسي مع شقيقتها نورا وانهار باكيا أمام المأذون ليلة طلاقهما!..تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر نور الشريف.. خان زوجته بوسي مع شقيقتها نورا وانهار باكيا أمام المأذون ليلة طلاقهما!..تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نالت الفنانة نورا، شهرة واسعة، قدمت العديد من الأعمال السينمائية، التي لا تزال محفورة في العقول، أحبها الجمهور في فيلم العار، حينما قدمت دور"روقة"، حتى اقترن اسمها بالعمل الفني، فكانت تلعب شخصية تحب زوجها بإخلاص، وضحت من أجله وبحياتها في النهاية.

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ربما لم يحالف الحظ نورا، في حياتها الشخصية، مثلما كان على المستوى الفني، إذ تزوجت مرتين، ولم توفق فيهما، أحدهم من ممثل، وآخر رجل أعمال.ويُقدم "هُن"، قصة زواجها من الفنان حاتم ذو الفقار، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال السطور التالية:

الفنان حاتم ذو الفقار

تعرفت نورا على حاتم ذو الفقار، أثناء تصوير فيلم "عنتر شايل سيفه"، وجمعت بينهما قصة حب عنيفة وقتها، وتزوجا في حفل ضخم حضره عدد كبير من أهل الفن، وكان الفنان الراحل نور الشريف اتفرجًا على عقد قرانهما.

أقاما حفل الخطبة وسط الأهل والأقارب، وبعد فترة عقدا حفل الزفاف في قاعة "بالمادور" بفندق "مريديان"، بحضور لفيف من نجوم الفن منهم، نور الشريف، ويحيى الفخراني ومحمود ياسين، وغيرهم.

لكن بعد مرور 8 أشهر على الزواج، طلبت نورا الطلاق، والسبب، كما صرحت فى أحد الحوارات الفنية، أنها اكتشفت شخصية أخرى في حاتم، غير التي عرفتها منذ الأيام الأولى للزواج، وظهر هذا التباعد بينهما، عندما دعتهما الإعلامية سلمى الشماع في برنامجها"زووم" كأحدث زوجين في الوسط الفني.حاول أفراد الأسرة التدخل لحل المشاكل بينهما، لكن نورا صرحت أنها لا تطيقه، ثم طلبت الطلاق وكادت محاولات الأسرة أن تنجح لكن حاتم فاجئها بطلب ثمن الطلاق ما جعلها توافق وتصر عليه، وبسبب هذه المشكلة ألغي حفل عيد ميلاد نور الشريف الـ39.

وقال عنها حاتم إنها حبه الوحيد، رغم وجود الكثيرات حوله، ورغم زواجه من اثنتين غيرها، وصفها بالفتاة الجدعة بنت البلد.

رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

تزوجت للمرة الثانية في بداية التسعينيات، من الملياردير هشام طلعت مصطفى، وكان لهذه الزيجة العديد من الأسرار التي لم تنكشف إلا مؤخرًا، حيث كان والد الملياردير الشهير يرفض زواجها بابنه، ولكن ذلك لم يمنع هشام ابنه من الحصول عما يريد، وطلقها ثلاث مرات، موثقة، وقيل حينها إن والد رجل الأعمال هو من أجبره على الطلاق من الفنانة نورا.

حاول هشام ردها إلى عصمته، لكنها رفضت العودة، وذهب هشام لدار الإفتاء، محاولا الحصول على فتوى لاستعادتها، قائلا: إن الطلاق تم دون رغبته، ولكن رفضت دار الإفتاء طلبه، وأكدت له أن إثبات بطلان الطلاق، يجب أن يتم من خلال المحكمة، فتخلى هشام عن رغبته خوفًا من والده.علاقة نورا مع نور الشريف

يعلم الجميع أن الفنانة نورا هي شقيقة الفنانة بوسي زوجة الفنان الراحل نور الشريف، ولكن ما لا يعلمه الجمهور أن الفنان نور الشريف أحب نورا وكان يريد الزواج منها، حيث أنها عملت معه في الكثير من الأفلام منها فيلم العار حيث أنها كانت زوجته ضمن أحداث العمل، ولكن هناك الكثير من العوامل التي أثرت على علاقتهم ومنعت زواجهم من بعضهم البعض، وكان السبب في تلك العوامل التي منعت تلك الزيجة هي الفنانة بوسي.

زواجها سرا

لاحقت الفنانة نورا الكثير من الشائعات خلال مشوارها الفني الذي قدمته، حيث كان يلاحقها دائما شائعة الزواج السري وكانت أبرزها شائعة زواجها من أحد المخرجين المشهورين، ولكن قامت الفنانة نورا بنفي تلك الشائعة.

طلاق بوسي ونور كشف أحمد عبد الحكيم الدويك ‹مأذون المشاهير› كواليس ماجرى ليلة طلاقهما والتي شهدها بنفسه، حيث أنه فوجئ باتصال هاتفي من الفنان نور الشريف يطلب منه الحضور إلى البيت ومعه دفتر الطلاق.

الدويك قال في تصريحات اعلامية، إن الفنان نور الشريف استقبله على الباب وهمس له في أذنه قائلًا: ‹خلي بالك أنا مش عايز أطلق›

المأذون طمأن نور الشريف وأخبره أنه لم يحضر الدفتر معا، وظل معهما لساعات ونجح بالفعل في الصلح بينهما

مأذون المشاهير قال إنه فوجئ في اليوم الثاني باتصال هاتفي من الفنانة نورا تخبره أن الصلح بين الثنائي لم يفلح، وطلبت منه الحضور لإتمام الطلاق

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نور الشريف تزوج من بوسي عام 1972، وأنجب منها ابنتيه مي وسارة، وعاش الثنائي قصة حب كبيرة، وقال نور إنه عندما اتفرج بوسي لأول مرة عرف أنه يريد الزواج منها.

عاش الثنائي حياة سعيدة وهادئة وشكلا ثنائيا فنيًا ناجحًا، وقال نور إنه من ربى بوسي على يديه.

في عام 2006، استيقظ الوسط الفني على صد مة طلاق نور وبوسي ولم يذكر أي منهما سبب لذلك، وقال نور إنه مازال يحبها، بينما صرحت بوسي أنها لو طلبت من نور أي شيء ستجده تحت قدميها.

عندما تعرض نور لأزمة صحية وقفت بوسي بجواره ورافقته في رحلات العلاج، وعاد الثنائي لبعضهما من جديد عام 2015.

نور الشريف رحل في أغسطس 2015، بعد معاناة مع مرض في الرئة، ودخلت بوسي حينها في حالة حزن شديدة.13502643