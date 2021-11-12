شاهد .. اتفرج: ظهور صادم ومفزع لأيقونة الفن في الإمارات والوطن العربي وهي على كرسي متحرك.. ما الذي حدث؟!

انت الان تتابع خبر اتفرج: ظهور صادم ومفزع لأيقونة الفن في الإمارات والوطن العربي وهي على كرسي متحرك.. ما الذي حدث؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو جديد للفنانة الإماراتية رزيقة طارش، حيث ظهرت على كرسي متحرك داخل سوق الحسين في مصر.

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أيقونة الفن في الإمارات

ونشر الناشط الإعلامي، منذر المزكي الشامسي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، عبر فيه عن سعادته بمقابلة رزيقة طارش، عن طريق ”الصدفة“.



وقال منذر المزكي، في الفيديو أن رزيقة طارش، هي أيقونة الفن في دولة الإمارات، مبينًا أن غلاوتها من غلاوة والدته لأنها من الأسماء التي يحبها ويعتز بها.



ودعا ’الشامسي“ للفنانة رزيقة طارش، بالصحة والعافية، وطالب الجمهور بأن يدعو لها بالصحة، محاولًا الاطمئنان عليها، لترد عليه بأنها تقوم بتصوير مسلسل جديد هذه الفترة.

من أوائل الإعلاميات

وعلق منذر المزكي على مقابلته للفنانة قائلًا: ”صدفة جميلة كجمال قلب الفنانة القديرة رزيقة طارش في سوق الحسين في مصر“.



وتابع منذر المزكي:“رزيقة طارش ممثلة وإعلامية إماراتية، وتعتبر من أوائل اﻹعلاميات في دولة اﻹمارات، بدأت مسيرتها الفنية كإعلامية من خلال العمل بإذاعة أبوظبي العام 1969، ثم اتجهت في السبعينيات إلى التلفزيون، حيث قدمت العديد من البرامج التلفزيونية.

وعقب قائلًا: ”قبل أن تقتحم مجال التمثيل في أواخر السبعينيات حيث شاركت في العديد من المسلسلات، ومن أبرز أعمالها: (إشحفان، حظ يا نصيب، سعيد الحظ، القياضة)، والعديد من الأعمال الفنية، والمشاركات الوطنية“.



من هي زريفة طارش؟

والفنانة ”طارش“ من مواليد 6 مارس 1954، وهي ممثلة وإعلامية إماراتية، وتعتبر من أوائل الممثلات والإعلاميات في الإمارات، بدأت مسيرتها الفنية العام 1968، وشاركت في أعمال متنوعة تراثية وكوميدية وحتى درامية، ومازالت مستمرة بتقديم الأعمال الفنية.



وللفنانة ”طارش“ 3 أعمال سينمائية، هي: فيلم ”عقاب“ وجرى عرضه العام 2006، وهو من بطولة: هيفاء حسين، عبد المحسن النمر، آلاء شاكر، سميرة أحمد، وفي العام 2011 ظهرت قي فيلم ”الخطبة“، من بطولة: أحمد الجسمي،

عبد المحسن النمر، مريم حسين، فاطمة الحوسني، صوغة، وفي العام 2012 ظهرت في فيلم ”ظل البحر“، وهو من بطولة: عبد المحسن النمر، مرعي الحليان، مريم حسين، صوغة.

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