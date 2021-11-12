شاهد .. السعودية ريم عبدالله.. تشعل المواقع بوصلة رقص فاضحة ومثيرة والجمهور :مسحتي صافيناز !

انت الان تتابع خبر السعودية ريم عبدالله.. تشعل المواقع بوصلة رقص فاضحة ومثيرة والجمهور :مسحتي صافيناز ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت النجمة السعودية ريم عبدالله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص لزوجها في مسلسل عندما يكتمل القمر وهي ترتدي فستانا لونه بنفسجي بطريقة شبهها المتابعين بالمسلسل التركي حريم السلطان.

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بينما أشاد البعض بطريقة رقص النجمة السعودية ريم عبدالله ووصفها بأنها راقية وقدمت مشهد الرقص بطريقة محتشمة بعيدًا عن الابتذال. لم يخلُ الأمر من بعض الانتقادات بسبب رقص الفنانة السعودية.

وقد اثار الفيديو ردود فعل متباينة من قبل المتابعين حيث جاءت التعليقات على النحو التالي “حتى بالجاهليه ماكانوا يرقصون كذا ” و “حريم السلطان من جولي شيك و “اللبس مخصر حيل وهذا قاعد يتطمش عليها شهالمستوي هاذي اهي العادات والتقاليد عند اهل السعوديه”.”

ويقدم المسلسل قصة غريبة وجديدة؛ حيث تم تصنيفه على أنه مسلسل رعب، ويتحدث عن العالم السفلي والجن. بالإضافة للسحر والشعوذة، ويشارك في بطولة المسلسل فيصل العميري، وميسون الرويلي، ومحمد الطويان، وهو من إخراج عمر الديني.

ويعرض حاليًا الجزء الثاني من المسلسل على منصة اتفرج الإلكترونية ويتصدر الترند السعودي بعد كل حلقة، وكان الجزء الأول قد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضه.53709913