شاهد .. اتفرج..يثير الجدل مجددًا بوصلة رقص مع شذى حسون ومهيرة عبدالعزيز داخل طائرته الخاصة!

انت الان تتابع خبر اتفرج..يثير الجدل مجددًا بوصلة رقص مع شذى حسون ومهيرة عبدالعزيز داخل طائرته الخاصة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان، داخل طائرته الخاصة مع المطربة العراقية شذى حسون، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

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وأظهر الفيديو أداء الفنان محمد رمضان وصلة رقص مع المطربة شذى حسون والإعلامية مهيرة عبدالعزيز على أنغام أغنيته الجديدة “جو البنات”.

وأثار مقطع الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الظهور المتكرر لـ”رمضان” مع شذى حسون ومهيرة عبدالعزيز، ومدى العلاقة التي تربطهم.48562755