انت الان تتابع خبر ( والله انا قلقت جدآ ولا حول ولا قوة الا بالله) حقيقة تدهور وضع ياسمين عبدالعزيز الصحي ونقلها للعناية المركزة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏تدخل الفنان وائل عبد العزيز لنفي أنباء تم تداولها الساعات القليلة الماضية عن تدهور الحالة الصحية لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز ونقلها إلى العناية المركزة فجر اليوم الأربعاء، والمح إلى وجود حملة ممولة لنشر الشائعات عن الحالة الصحية لشقيقته، وصلت إلى أكثر من 80 شائعة في اقل من شهر

نبأ تدهور الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز أعلنه حساب بنتحل هوية الإعلامي المصري محمد الغيطي، وتدخل وائل سريعا ليطالبه بحذف الخبر من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: يا اخي اتقي الله.. وامسح الخبر الزفت ده، وتم بالفعل حذف المنشور بعد تفاعل عدد كبير من النجوم مع كلمات وائل عبد العزيز وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة: والله انا قلقت جدا بجد لا حول ولا قوه الا بالله ليه كده الإشاعات دي بس في مواقع عجيبه كده كاتبين السخافات دي48980731

وبعدها قام وائل بفضح حملة الترويج لأنباء كاذبة عن شقيقته ياسمين عبد العزيز، ونشر عبر حسابه بموقع الفيس بوك صورة لشائعة تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى العناية المركزة وعلق عليها قائلا: يوميا خبر كاذب عليها لمده شهر وزاي ما يكون مدفوع له عشان يطلع عليها اشاعات.. ادخلوا شوفوا كم الاخبار ما لا يقل عن ٨٠ خبر كاذب

وبعدها طمأن وائل الجميع على حالة شقيقته قائلا: كل يوم من ساعت ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العنايه المركزه حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا.. ارحموها شويه هيا كويسه الحمد لله وسيبوها في حاله يا عالم يا مريضه

يذكر أن ياسمين عادت إلى القاهرة بعد رحلة علاج طويلة في سويسرا، ووجهت رسالة إلى جمهورها، حيث نشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى، مصحوبا بأغنية "هنغني كمان وكمان" للمطربة اللبنانية إليسا

وعلقت على الفيديو: جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية، وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله

واختتمت: كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم، أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي

ولم تظهر ياسمين عبد العزيز في أي مناسبة فنية أو اجتماعية منذ عودتها إلى القاهرة، كما لم تعلن حتى اللحظة عن خطتها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2022، وأكد مقربون أنها تريد.48980731