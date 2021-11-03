شاهد .. اتفرج.. نادين نجيم: بعفوية وانوثة تكشف سرّ جمالها (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج.. نادين نجيم: بعفوية وانوثة تكشف سرّ جمالها (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حضرت الممثّلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مناسبة تختصّ بالجمال في مصر، وأقيم مؤتمر صحافيّ على هامش الافتتاح،

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تحدّثت خلاله نجيم عن الجمال. وأكّدت أنّه ثمّة العديد من الفتيات الجميلات، وأنّ الجمال أصبح متاحاً للجميع ولم يعُد أمراً صعباً.

وفي مفاجئة غير متوقّعة، قالت #نادين نجيم أنّ سرّ جمالها هو "البوتكس والفيلر... وخلصنا"، وليس الرياضة والنوم وشرب المياه، طالبة من النساء أن يُقدمنَ على هذه الخطوة، إذ قالت: "تشجّعوا واعملوا".

تصريحات نادين نجيم تأتي بعد أيّام قليلة من تصريح مشابه للمذيعة السعوديّة لجين عمران في مهرجان "الجونة"، التي أجابت عندما سُئِلَت عن سرّ جمال بشرتها أنّه "البوتكس والفيلر وليس النوم وشرب المياه".

وحصلت خلال المؤتمر الصحافيّ مشادة كلاميّة بين الصحافيين والمنظمين للاحتفال، بسبب عدم إعطاء مساحة كافية للصحافيين لطرح أسئلة على نادين نجيم، التي تعتبر المرّة الأولى التي تلتقي فيها الصحافة المصريّة في مصر.63549871