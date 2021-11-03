شاهد .. الحزن يخيم في الوسط الفني التركي ..وفاة بطلة [عروس اسطنبول] بعد صراع مع السرطان !!صورة

انت الان تتابع خبر الحزن يخيم في الوسط الفني التركي ..وفاة بطلة [عروس اسطنبول] بعد صراع مع السرطان !!صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فُجع الوسط الفني في تركيا بوفاة الممثلة التركية سمرادينتشار بعد معاناة مع مرض السرطان، وهي كانت قد شاركت وبرزت في مسلسل "​عروس اسطنبول ​"، الى جانب مشاركتها ايضا في مسلسل "الشمال والجنوب".

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الجدير ذكره ان مسلسل "عروس اسطنبول" حقق نجاحا كبيرا في تركيا، وقد عُرض منه نسخة عربية مؤخرا من بطولة الممثلين ظافر العابدين، كارمن بصيبص، وتقلا شمعون وغيرهم.



كما كانت نشرت احدى الصفحات التي تهتم باخبار المسلسلات انه يتم التحضير لنسخة جديدة من المسلسل التركي "عروس اسطنبول" وستكون هذه المرة نسخة سعودية وستحمل اسم "عروس الرياض".

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