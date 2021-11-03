شاهد .. بكل وقاحة ..رولا يموت تخلع ملابسها الداخلية وتقوم بحركات جريئة وتتعمد اثارة المتابعين!!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة ..رولا يموت تخلع ملابسها الداخلية وتقوم بحركات جريئة وتتعمد اثارة المتابعين!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت ​أخت هيفاء وهبي رولا يموت صورة بالملابس الداخلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

35007513

وظهرت رولا يموت في الصورة بشعر أشقر وتقوم بحركة جريئة وكأنها تخلع ملابسها الداخلية .

وفي الحقيقة لم تصبغ رولا يموت شعرها بل ظهرت بالأشقر بهذه الصورة من خلال تقنية الفوتوشوب .

ونالت الصورة إعجاب محبيها على إنستغرام وحصلت عل آلاف الإعجابات والتعليقات.

ونشرت أخت هيفاء وهبي ​رولا يموت​ قبل أيام فيديو ترويجي لأغنيتها الجديدة “أنا نار” على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وأثارت أخت هيفاء رولا الجدل باطلالتها اذ ارتدت فستاناً قسيراً للغاية وشفاف في بعض المناطق من الجسم، وظهرت وهي تمشي على الطريق.

وعلقت على الفيديو : شكراً لرئيس حزب الحركة اللبنانية الديمقراطية ورئيس الاتحاد للقوس والنشاب جاك تامر35007513