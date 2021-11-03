شاهد .. اتفرج – الدلوعة حفيدة فيفي عبده في وصلة رقص جريئة مع اغاني عمرودياب!

انت الان تتابع خبر اتفرج – الدلوعة حفيدة فيفي عبده في وصلة رقص جريئة مع اغاني عمرودياب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أحيا الفنان عمرو دياب، قبل عده أيام، حفلا غنائيا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام.

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وشهد الحفل، رقص وغناء الفنانة فيفي عبده وحفيدتها على أغنية “قمرين” التي غناها عمرو دياب خلال الحفل الذي أحياه على هامش المهرجان.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

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