انت الان تتابع خبر لن تصدق.. قصة حتة من القمر يشعل مواقع التواصل الإجتماعي والرسالة فيه معبرة ومؤثرة جدآ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

‏أكدت الفنانة لقاء الخميسي أن حكاية "حتة من القمر" التي تقوم ببطولتها ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" مستوحاة من خيال المؤلفة وليست أحداث قصة حقيقية

ونشرت لقاء الخميسي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تنويها خاصة من مؤلفة المسلسل ميرنا الفقي وكتبت: "تنويه خاص من المؤلفة وجميع طاقم عمل قصة "حتة من القمر" قصة قمر مستوحاة من خيال المؤلفة ولاتمت بأي صلة لأي شخصية حقيقية"79686734

وتابعت لتوصل رسالة المؤلفة: "طالما راودني احساس الحزن من ظاهرة باتت ملازمة لاشخاص كثيرة في الآونة الاخيرة وهي رفض الذات واسبابه .. ولكن استوقفتني احدى اسبابه الاساسية وهي التنمر والتي زادت كثيرا ايضا في مجتمعاتنا فروداتني فكرة طرحها في الدراما بشكل مختلف وبدأت البحث

إلي ان استوقفتني صورة لإحدى عارضات الازياء التى حباها الله بوحمة تغطي نصف وجهها .. فقررت البحث عن الموضوع ودراسته فاكتشفت عدد كبيرا من النساء والرجال والاطفال يمتلكون انواع مختلفة من الوحمات ووقع اختياري بعد بحث شهور ودراسة الحالات على طفلة امريكية تغطي الوحمة نصف وجهها .. ابتسامتها كانت تغطي وجهها وتأسر القلوب . ورأيتها كالقمر الساطع مكتمل الجمال برغم ما يعتريه من ظُلمة تزيده جمالا وغموض، وانتابني مشاعر متداخله عن شعور هذه الطفلة في حالات تنمر الاخرين والحكم عليها واستوقفني التنمر بكل حالاته سوأءً لاختلاف العرق او الدين او جسد او وجه، وقررت توجيه رسالة لمن يمتلكون قلوب لم تنضج ويملؤها القبح ويعيبون كل اختلاف يناقض اعتقاداتهم وافكارهم"

وتابعت المؤلفة: "واكتملت قصة قمر في ذهني لأوجه رسالة حب لجميع الحالات التي حباها الله اختلافاً في الوجه او الجسد وماشابه

اوجه شكري ومحبتي لجميع من تواصل معي وارسل صور لنفس الحالة التي نعرضها في مسلسلنا وهم كثيرون - واخبروني بسعادتهم لمناقشتي معاناتهم التي دامت لسنوات .و اوجه لهم رسالة وكل فريق عمل مساسل " حتة من القمر " انتوا مش حتة من القمر ، انتو القمر كله"

وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي

وتعرض حكاية "حتة من القمر" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا. أما على قناة cbc دراما، فتعرض في تمام الساعة 11 مساء. 79686734