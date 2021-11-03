شاهد .. هتعمل راب :الفنانة سمية الخشاب..قلبت إخطبوط ماسكة كل الخيوط بإيدها – إتفرج

انت الان تتابع خبر هتعمل راب :الفنانة سمية الخشاب..قلبت إخطبوط ماسكة كل الخيوط بإيدها – إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعلن مغني الراب فرغلي بلاكس عن تقديمه أغنية جديدة مع النجمة سمية الخشاب.

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نشر فرغلي بلاكس عبر خاصية Stories على حسابه بتطبيق Instagram صورة له مع سمية الخشاب وعلق عليها كاتبا: “سمية الخشاب هتعمل راب، ياترى هتدس حد؟ يا ترى مين الكاتب؟

ياترى هيطلع هيتاية؟ أسئلة كتير أنتم عارفين إجابتها بس ماتقولوش لحد”.

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى” مع محمد رمضان وهبه مجدي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.12058436