شاهد .. بإطلالة خادشة أثير السعودية تتعمد إثارة الغرائز وتفصّل مناطقها الحساسة بوضوح .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة خادشة أثير السعودية تتعمد إثارة الغرائز وتفصّل مناطقها الحساسة بوضوح .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي، السعودية أثير الحلوة عبر صفحتها في سناب شات مقطع فيديو لها، ظهرت به بإطلالة مثيرة جدا استفزت المتابعين، وارتدت أثير ملابس نوم ضيقة جدا باللون الزهر والأبيض، وفصّلت بها مناطقها الحساسة بشكل واضح.

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا من هذا الفيديو، وعبروا عن صدمتهم بظهورها بملابس نوم ضيقة، وفاضحة، وانتقدوا استعراض مفاتنها بطريقة تثير الغرائز، بينما تغزل البعض بإطلالتها وجمالها.

هذا وكانت قد أثارت السعودية أثير الحلوة الجدل مؤخرا بعد ان ظهرت بفيديو غامض بدت فيه وكأنها تبثه تحت التهديد، وكان الخوف واضح على ملامحها، وأرسلت كلمات وداع غير مفهومة، رجح البعض انها مخطوفة، بينما سخر البعض من محاولة أثير لفت الانظار وتصدر الترند بطريقة جديدة وكاذبة.

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