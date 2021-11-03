شاهد .. بيرين سات.. تمارس العلاقة الحميمة أمام الكاميرا وتكشف بأنها ليست المره الاولى!!

انت الان تتابع خبر بيرين سات.. تمارس العلاقة الحميمة أمام الكاميرا وتكشف بأنها ليست المره الاولى!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة التركية الشهيرة بيرين سات من أحد أعمالها التمثيلية السابقة .

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وظهرت بيرين سات في الصورة أثناء ممارستها الجنس مع زميلها في مسلسل عطايا الذي عرض على احدى المنصات الإلكترونية وهذه ليست المره الاولى التي تمارس فيها الجنس.

كما وعبر الرواد عن استيائهم من الصورة وظهور الممثلة الشهيرة بشكل فاضحة في المسلسل .

كما وكانت قد شاركت ؤخرا في مسلسل “عطايا” الذي عرض على احدى المنصات الإلكترونية، وتألف من 3 أجزاء، وقد نال اعجاب عدد كبير من الجمهور الذي اثنى على قدراتها التمثيلية.

بيرين سات

هي ممثلة تركية من مواليد 26 فبراير 1984 من نجوم التلفزيون والأفلام السينمائية. ولدت ونشأت في أنقرة.

لفتت بيرين سات انتباه تومريس غيريتلي أوغلو، بحصولها على المرتبة الثانية في مسابقة نجوم تركيا التي انضمت إليها في فترة التحاقها بجامعة باشكنت، وهكذا بدأت مشوارها الفني في عالم

التمثيل؛ وكانت أولى تجاربها في التلفزيون مسلسل “نعم هناك حب الموت” عام 2004، ثم أُسند إليها دورُ البطولة في مسلسل حكاية سمر، الذي أعده تومريس غريتلي أوغلو عام 2005–2006.69805343