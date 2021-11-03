شاهد .. ادلع ياكايدهم .. رانيا يوسف بملابس الرياضة هتعلمك ازاي تركب العجلة وكلبها معاها!(صورة)

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انت الان تتابع خبر ادلع ياكايدهم .. رانيا يوسف بملابس الرياضة هتعلمك ازاي تركب العجلة وكلبها معاها!(صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)
نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة في أحدث ظهور لها على متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
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أحدث ظهور لرانيا يوسف
وظهرت رانيا يوسف في الصورة التي نشرتها على موقع تويتر، وهي ترتدي ملابس رياضية وتستقل دراجة هوائية، وفي سلة الدراجة الامامية وضعت كلبا وفي يدها اليسرى أمسكت بكلب آخر.
وحضرت رانيا يوسف مؤخرا فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي”، في دورته الخامسة التي انطلقت في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، وشهدت العديد من الفعاليات بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وظهرت رانيا في المهرجان بعدة إطلالات.
آخر أعمال رانيا يوسف، كان مسلسل “الحرامي 2” و”الأنسة فرح”، كما تصور هذه الأيام مشاهدها في مسلسل “المماليك” مع الفنان بيومي فؤاد ونانسي صلاح ومحمد لطفي ورامي وحيد.
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